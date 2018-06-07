Минфин предложил поднимать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90%...
19:45 07.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин РФ предложил наделить правительство правом повышать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90% в качестве возможной ответной меры на рост цен на бензин. Об этом сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.
"Для оперативного реагирования на изменение цен на топливо на внутреннем рынке Минфин завтра внесет в правительство законопроект, в котором будут установлены предельные значения экспортных пошлин на нефтепродукты. Правительство получит возможность в случае необходимости устанавливать пошлины в рамках этих предельных значений своим постановлением. Мы предлагаем поднять эти предельные значения до 90% как по бензину, так и по дизельному топливу, керосину", - сказал Сазанов.
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