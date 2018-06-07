НАТО утвердила план создания сил альянса второго эшелона
21:15 07.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры обороны государств НАТО утвердили инициативу "4 по 30" - план создания сил альянса второго эшелона. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня встречи министров обороны альянса.
"Министры согласовали инициативу повышения боеготовности НАТО, так называемый план 4 по 30, - сказал он. Речь идет "о выделении к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 авиаэскадрилий, готовых к развертыванию в 30 дней или менее" для поддержки или замещения на передовой Сил быстрого реагирования НАТО.
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