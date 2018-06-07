Интерфейс "мозг-компьютер" российского производства появится в продаже в конце года

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство гарнитуры, которая позволит передавать информацию между мозгом и электронным устройством вне стен лаборатории, запустят в России. Первые устройства можно будет приобрести уже в конце 2018 года, сообщили в пресс-службе АСИ.

"Компания "Нейроботикс" анонсировала запуск серийного производства уникальной нейрогарнитуры "Нейроплей-8С" - первого российского интерфейса "мозг-компьютер", предназначенного для использования вне стен научной лаборатории <…> В данный момент гарнитура "Нейроплей-8С" готовится к запуску в серийное производство, и будет доступна потребителям уже в конце 2018 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что гарнитура войдет в комплекс устройств, предназначенных для реабилитации, социализации и повышения качества жизни лиц с ограниченными возможностями. Над проектом работает ряд российских научно-исследовательских предприятий, в том числе НИУ ВШЭ, НИИ физиологии и фундаментальной медицины. Разработка гарнитуры проводится в рамках проекта "Ассистивные технологии с нейроуправлением" Национальной технологической инициативы (НТИ).