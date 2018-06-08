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Трамп грозит ЕС и Канаде новыми импортными ограничениями, если они не пойдут навстречу США

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07:00 08.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в четверг в очередной раз обвинил Канаду и Европейский союз в создании торговых барьеров, в том числе - введении импортных пошлин, а также пригрозил усилить импортные ограничения, если Брюссель и Оттава не пойдут навстречу США. Соответствующее сообщение глава вашингтонской администрации разместил в своем "Твиттере".

"Почему Евросоюз и Канада не информируют публику о том, что они долгие годы применяли масштабные торговые пошлины и неденежные торговые барьеры против США? Абсолютно нечестно по отношению к нашим фермерам, работникам и компаниям. Отмените пошлины и барьеры, и мы не только приведем [наши ограничения] в соответствие, но и пойдем дальше", - написал он.

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США, однако страны Евросоюза, а также Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика и Республика Корея получили отсрочку до 1 июня. 6 июня ЕС выступил с заявлением, что введет ответные меры в начале июля.

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