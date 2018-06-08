Медведев примет участие в конференции "Государство и благотворители: вместе к общей цели"
07:12 08.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет в пятницу участие в пленарном заседании конференции "Государство и благотворители: вместе к общей цели". Как сообщает пресс-служба кабмина, в конференции также примет участие вице-премьер Татьяна Голикова. Среди участников конференции, организованной Высшей школой экономики, будут и руководители органов исполнительной власти, главы регионов, представители профильных некоммерческих организаций, общественные деятели. В ходе мероприятия планируется обсудить различные направления благотворительной деятельности и достижения российских благотворителей, лучшие практики взаимодействия благотворителей с государственными и муниципальными органами, вопросы совершенствования законодательства, деятельности исполнительной власти и самоорганизации сообщества благотворителей. Кроме того, будут затронуты вопросы борьбы с бедностью и снижения неравенства, возможности современных технологий в благотворительности, а также тема просвещения общества в этой сфере.
Новости
- 08:34 08.06.2018
- Facebook по ошибке рассекретила личные публикации 14 миллионов пользователей
- 08:19 08.06.2018
- На строительство дорог в России планируется направить почти 10 трлн рублей
- 08:10 08.06.2018
- "Газпром" обжаловал арест своих активов в Нидерландах
- 07:57 08.06.2018
- В России с 1 июля 2019 года будет прекращено заключение новых договоров долевого строительства
- 07:46 08.06.2018
- ВСУ терроризируют местное население на подконтрольной Киеву территории - ДНР
- 07:36 08.06.2018
- Путин: Правительство РФ решило обнулить НДС на перевозки на Дальний Восток
- 07:24 08.06.2018
- Нардеп Луценко: "Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс"
- 07:00 08.06.2018
- Трамп грозит ЕС и Канаде новыми импортными ограничениями, если они не пойдут навстречу США
- 22:45 07.06.2018
- Вице-премьер правительства Италии по поводу статуса Крыма: Будем обсуждать все
- 22:15 07.06.2018
- Интерфейс "мозг-компьютер" российского производства появится в продаже в конце года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать