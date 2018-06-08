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Медведев примет участие в конференции "Государство и благотворители: вместе к общей цели"

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07:12 08.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет в пятницу участие в пленарном заседании конференции "Государство и благотворители: вместе к общей цели". Как сообщает пресс-служба кабмина, в конференции также примет участие вице-премьер Татьяна Голикова.

Среди участников конференции, организованной Высшей школой экономики, будут и руководители органов исполнительной власти, главы регионов, представители профильных некоммерческих организаций, общественные деятели.

В ходе мероприятия планируется обсудить различные направления благотворительной деятельности и достижения российских благотворителей, лучшие практики взаимодействия благотворителей с государственными и муниципальными органами, вопросы совершенствования законодательства, деятельности исполнительной власти и самоорганизации сообщества благотворителей.

Кроме того, будут затронуты вопросы борьбы с бедностью и снижения неравенства, возможности современных технологий в благотворительности, а также тема просвещения общества в этой сфере.

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