ВСУ терроризируют местное население на подконтрольной Киеву территории - ДНР

07:46

срочном сообщении от оперативного командования ВС ДНР о ситуации в Жованке от 8 июня говорится: "По данным от местных жителей нам стало известно, что в среду, во время раздачи гуманитарной помощи в поселке Жованка (часть оккупированного поселка Зайцево) боевики использовали петарды, чтобы напугать мирных жителей.

Звуки срабатывания петард и испуганную реакцию жителей боевики записали на видео, чтобы представить его, как доказательство обстрела с позиций ВС ДНР.

Также, по имеющейся информации от источника в штабе 24 бригады ВСУ, сегодня боевиками оккупационных сил планировалась провокация против замглавы ОБСЕ в Украине, во время посещения им населенных пунктов в зоне ответственности бригады у линии соприкосновения.

Мы не исключаем, что имитация обстрела мирных жителей во время раздачи гуманитарной помощи и акция по запугиванию представителя СММ ОБСЕ являются звеньями одной цепи. Украинские террористы таким образом пытаются отвлечь мировое сообщество от военных преступлений украинских боевиков в оккупированных ВСУ населенных пунктах Гладосово, Металлист (Травневое) и Чигарской балке поселка Южное.

В частности, от фактов своего мародерства, грабежей, насильственной эвакуации граждан, поджогов домов и использования жителей в качестве живого щита при обстрелах территории ДНР".