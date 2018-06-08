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Новости

ВСУ терроризируют местное население на подконтрольной Киеву территории - ДНР

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07:46 08.06.2018

В срочном сообщении от оперативного командования ВС ДНР о ситуации в Жованке от 8 июня говорится: "По данным от местных жителей нам стало известно, что в среду, во время раздачи гуманитарной помощи в поселке Жованка (часть оккупированного поселка Зайцево) боевики использовали петарды, чтобы напугать мирных жителей.

Звуки срабатывания петард и испуганную реакцию жителей боевики записали на видео, чтобы представить его, как доказательство обстрела с позиций ВС ДНР.

Также, по имеющейся информации от источника в штабе 24 бригады ВСУ, сегодня боевиками оккупационных сил планировалась провокация против замглавы ОБСЕ в Украине А. Хуга, во время посещения им населенных пунктов в зоне ответственности бригады у линии соприкосновения.

Мы не исключаем, что имитация обстрела мирных жителей во время раздачи гуманитарной помощи и акция по запугиванию представителя СММ ОБСЕ являются звеньями одной цепи. Украинские террористы таким образом пытаются отвлечь мировое сообщество от военных преступлений украинских боевиков в оккупированных ВСУ населенных пунктах Гладосово, Металлист (Травневое) и Чигарской балке поселка Южное.

В частности, от фактов своего мародерства, грабежей, насильственной эвакуации граждан, поджогов домов и использования жителей в качестве живого щита при обстрелах территории ДНР". «Донбасс сегодня»

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