В России с 1 июля 2019 года будет прекращено заключение новых договоров долевого строительства

07:57 Источник: РОСБАЛТ

В России с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства. Об этом заявил президент РФв ходе прямой линии. В ходе ежегодной передачи ведущие затронули вопрос об обманутых дольщиках. По их словам, в студию поступают много обращений по этой теме.