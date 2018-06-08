0
0
264
Новости

"Газпром" обжаловал арест своих активов в Нидерландах

Добавить в избранное

08:10 08.06.2018 Источник: РОСБАЛТ

«Газпром» обратился с жалобой в суд Швейцарии из-за ареста своих активов в Нидерландах.

Процедура ареста началась после решения Стокгольмского арбитража по иску украинского «Нафтогаза». Однако в «Газпроме» заявили, что не получили никаких официальных уведомлений о начале ареста активов.

«Сегодня компания подала в швейцарский суд заявление, направленное на предоставление «Газпрому» полного доступа к материалам дела и последующее обжалование действий судебных приставов», — сообщили в пресс-службе «Газпрома». Также планируется обжаловать арест активов в голландском суде.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:34 08.06.2018
Facebook по ошибке рассекретила личные публикации 14 миллионов пользователей
0
91
08:19 08.06.2018
На строительство дорог в России планируется направить почти 10 трлн рублей
0
202
07:57 08.06.2018
В России с 1 июля 2019 года будет прекращено заключение новых договоров долевого строительства
0
292
07:46 08.06.2018
ВСУ терроризируют местное население на подконтрольной Киеву территории - ДНР
0
308
07:36 08.06.2018
Путин: Правительство РФ решило обнулить НДС на перевозки на Дальний Восток
0
335
07:24 08.06.2018
Нардеп Луценко: "Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс"
0
470
07:12 08.06.2018
Медведев примет участие в конференции "Государство и благотворители: вместе к общей цели"
0
370
07:00 08.06.2018
Трамп грозит ЕС и Канаде новыми импортными ограничениями, если они не пойдут навстречу США
0
461
22:45 07.06.2018
Вице-премьер правительства Италии по поводу статуса Крыма: Будем обсуждать все
1
1057
22:15 07.06.2018
Интерфейс "мозг-компьютер" российского производства появится в продаже в конце года
0
1107

Возврат к списку