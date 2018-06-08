"Газпром" обжаловал арест своих активов в Нидерландах

08:10 Источник: РОСБАЛТ

«Газпром» обратился с жалобой в суд Швейцарии из-за ареста своих активов в Нидерландах.

Процедура ареста началась после решения Стокгольмского арбитража по иску украинского «Нафтогаза». Однако в «Газпроме» заявили, что не получили никаких официальных уведомлений о начале ареста активов.

«Сегодня компания подала в швейцарский суд заявление, направленное на предоставление «Газпрому» полного доступа к материалам дела и последующее обжалование действий судебных приставов», — сообщили в пресс-службе «Газпрома». Также планируется обжаловать арест активов в голландском суде.