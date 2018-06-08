Итоговое соглашение на саммите G7 могут подписать без Трампа
09:00 08.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Эмманюэль Макрон пригрозил подписать итоговое соглашение на саммите G7 без Трампа. Президент Франции отметил, что оставшиеся шесть стран имеют особый вес в мировой экономике и без участия США.
«Президент США, возможно, не против изоляции — и мы так же не против того, чтобы подписать соглашение шести стран», — написал Макрон в Twitter.
Отношения Соединённых штатов и Евросоюза обострились после введения Вашингтоном 25-процентных пошлин на ввоз стали и 10-процентных на импорт алюминия. Говорит Москва
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