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Итоговое соглашение на саммите G7 могут подписать без Трампа

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09:00 08.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Эмманюэль Макрон пригрозил подписать итоговое соглашение на саммите G7 без Трампа. Президент Франции отметил, что оставшиеся шесть стран имеют особый вес в мировой экономике и без участия США.

«Президент США, возможно, не против изоляции — и мы так же не против того, чтобы подписать соглашение шести стран», — написал Макрон в Twitter.

Отношения Соединённых штатов и Евросоюза обострились после введения Вашингтоном 25-процентных пошлин на ввоз стали и 10-процентных на импорт алюминия. Говорит Москва

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