Чавушоглу призвал не забывать об "аннексии Крыма" - СМИ
09:05 08.06.2018 Источник: РБК
Турция не признает присоединение Крыма к России и продолжает считать его аннексией, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, пишет Yeni Safak. Министр призвал не забывать об этом и другие страны.
Тему Крыма глава турецкого МИД затронул во время встречи с членами ассоциации культуры и помощи крымским татарам. Чавушоглу подчеркнул, что Анкара всегда выступала в поддержку территориальной целостности Украины. «Мы никогда не забудем о том, что произошло в Крыму, никогда. Мы считаем случившееся аннексией Крыма», — заявил он. РБК
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