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Младшая сестра королевы Нидерландов найдена мертвой в Буэнос-Айресе

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09:20 08.06.2018 Источник: РБК

В Буэнос-Айресе найдена мертвой младшая сестра королевы Нидерландов Инес Соррегьетапишет голландское издание NLTimes со ссылкой на сообщение правительства страны. Предположительно, речь идет о самоубийстве, отмечает издание.

Информацию о самоубийстве члена голландской королевской семьи также подтверждает аргентинский портал La Nacion. Об этом заявил официальный представитель правительства Нидерландов. «Я подтверждаю, что Инес Соррегьета, сестра королевы Максимы из Нидерландов, умерла в среду вечером, по-видимому, это было самоубийство», — сообщил он журналистам. В связи со случившимся королева Максима отменила все публичные мероприятия 7 и 8 июня. По данным голландской De Telegraaf, члены королевской семьи направятся с неофициальным визитом в Аргентину, где состоятся похороны Инес.

Тело 33-летней погибшей было найдено в ее квартире рано утром 7 июня. Расследованием обстоятельств произошедшего занимается аргентинская полиция. РБК

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