Младшая сестра королевы Нидерландов найдена мертвой в Буэнос-Айресе
09:20 08.06.2018 Источник: РБК
В Буэнос-Айресе найдена мертвой младшая сестра королевы Нидерландов Инес Соррегьета, пишет голландское издание NLTimes со ссылкой на сообщение правительства страны. Предположительно, речь идет о самоубийстве, отмечает издание.
Информацию о самоубийстве члена голландской королевской семьи также подтверждает аргентинский портал La Nacion. Об этом заявил официальный представитель правительства Нидерландов. «Я подтверждаю, что Инес Соррегьета, сестра королевы Максимы из Нидерландов, умерла в среду вечером, по-видимому, это было самоубийство», — сообщил он журналистам. В связи со случившимся королева Максима отменила все публичные мероприятия 7 и 8 июня. По данным голландской De Telegraaf, члены королевской семьи направятся с неофициальным визитом в Аргентину, где состоятся похороны Инес.
Тело 33-летней погибшей было найдено в ее квартире рано утром 7 июня. Расследованием обстоятельств произошедшего занимается аргентинская полиция. РБК
Новости
- 10:20 08.06.2018
- Турчинов обвинил Запад в двойных стандартах из–за "Северного потока – 2"
- 10:05 08.06.2018
- Женщина находится в доме в Ингушетии, где заблокированы боевики - источник
- 10:00 08.06.2018
- В Квебеке антиглобалисты проводят шествие против саммита G7
- 09:32 08.06.2018
- Трамп сравнил Мэй с учительницей и отказался от двусторонних переговоров
- 09:05 08.06.2018
- Чавушоглу призвал не забывать об "аннексии Крыма" - СМИ
- 09:00 08.06.2018
- Итоговое соглашение на саммите G7 могут подписать без Трампа
- 08:48 08.06.2018
- ЕВС требует от Израиля не проводить "Евровидение" в Иерусалиме
- 08:34 08.06.2018
- Facebook по ошибке рассекретила личные публикации 14 миллионов пользователей
- 08:19 08.06.2018
- На строительство дорог в России планируется направить почти 10 трлн рублей
- 08:10 08.06.2018
- "Газпром" обжаловал арест своих активов в Нидерландах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать