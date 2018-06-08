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Трамп сравнил Мэй с учительницей и отказался от двусторонних переговоров

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09:32 08.06.2018 Источник: Lenta.ru

Президент США Дональд Трамп отменил двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которые должны были пройти на саммите G7 в канадском Квекбеке. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник в американском правительстве.

По его словам, Трамп устал от учительского тона Мэй. «Не обижайся, но она как школьная учительница. Не думаю, что у нее с кем-то хорошие отношения», — сказал собеседник издания.

Другой источник отметил, что американский лидер был недоволен частыми просьбами британского премьер-министра, которые выглядели как попытка использовать отношения между странами для собственной выгоды.

Белый дом заявил ранее, что Трамп проведет двусторонние встречи с лидерами Канады и Франции Джастином Трюдо и Эммануэлем Макроном.

Саммит «Большой семерки» пройдет 8-9 июня в Квекбеке. Lenta.Ru

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