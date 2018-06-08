Женщина находится в доме в Ингушетии, где заблокированы боевики - источник

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщина, по предварительным данным, находится в доме в Назрановском районе Ингушетии, где заблокированы боевики, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах республики.Ранее сообщалось, что спецоперация проходит в Назрановском районе Ингушетии. По данным источника ТАСС, боевики были заблокированы в частном доме, один из них позднее был ликвидирован. Продолжается боестолкновение."С ними женщина", - сказал собеседник, отметив, что пока нет понимания, в заложниках женщина или заодно с боевиками".