Женщина находится в доме в Ингушетии, где заблокированы боевики - источник
10:05 08.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Женщина, по предварительным данным, находится в доме в Назрановском районе Ингушетии, где заблокированы боевики, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах республики.
Ранее сообщалось, что спецоперация проходит в Назрановском районе Ингушетии. По данным источника ТАСС, боевики были заблокированы в частном доме, один из них позднее был ликвидирован. Продолжается боестолкновение.
"С ними женщина", - сказал собеседник, отметив, что пока нет понимания, в заложниках женщина или заодно с боевиками".
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