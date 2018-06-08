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В Санкт-Петербурге прекратило работу генконсульство Великобритании

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10:32 08.06.2018 Источник: REGNUM

 Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге прекратило работу в соответствии с принятым ранее решением российских властей, сообщил 7 июня журналистам британский посол в РФ Лори Бристоу.

По его словам, генконсульство функционировало в Северной столице России 26 лет, а в последний день работы в здании состоялся прием в честь дня рождения королевы.

Напомним, МИД России принял решение свернуть деятельность генконсульства из-за провокаций и безосновательных обвинений в адрес Москвы по «делу Скрипалей». Действия были предприняты в качестве ответа на высылку Великобританией 23 российских дипломатических сотрудников.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были найдены без сознания экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку, и его дочь Юлия. Лондон обвинил Москву в причастности к их отравлению, при этом никаких доказательств предоставлено не было. ИА REGNUM

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