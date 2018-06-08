Отечественный рынок алюминиевой посуды в 2017 году вырос на 14%

11:00

В 2017 году рынок алюминиевой посуды показал существенный рост и восстановился до значений 2014 года, составив 27,6 тыс. т. Такие данные были приведены на заседании сектора Алюминиевой ассоциации «Товары народного потребления». Несмотря на уменьшение импорта за счет работы отечественных компаний по локализации производства компонентов штампованной и литой посуды, его доля в общем росте внутреннего рынка остается существенной. В заседании приняли участие компании «Алюминий Металлург Рус», «Сково», «Кукморский завод металлопосуды», «ИнКомПро», ДЗМИ, «Ландскрона», «Завод алюминиевых сплавов», «Нева металл посуда».

Участники заседания обозначили спектр задач, включая подготовку предложений по тарифным и нетарифным методам регулирования, а также внесения алюминиевой посуды в специальный перечень Росрезерва, сообщают в Алюминиевой ассоциации. Эти и другие меры помогут поддержать отечественных производителей в условиях торговых ограничений со стороны США, оказывающих дополнительное давление на производителей из-за повышения стоимости валюты и роста цены на сырье. «Необходима выработка консолидированной позиции всех участников рынка. Одиночные решения могут дать краткосрочный единоразовый эффект, который приведет компанию, принявшую решение действовать самостоятельно, к дальнейшим убыткам», – отметил генеральный директор «Нева металл посуда»

Стороны отметили необходимость продолжения консолидированной работы по приведению действующих нормативов к актуальным показателям и усилению недопуска на российский рынок контрафактной продукции из алюминия (включая нелицензионные центры сертификации).

Василий Столбунов