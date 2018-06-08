Путин и Трамп могут встретиться в Австрии - WSJ
11:20 08.06.2018 Источник: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести переговоры в Австрии, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник в Евросоюзе.
С просьбой об этом российский президент обратился к канцлеру Австрии Себастьяну Курцу, который ответил согласием. Отмечается, что встреча может пройти в Вене.
Ранее Путин заявил, что Москва налагает большие надежду на предстоящую встречу Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Газета.Ru
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