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Новости

На Украине сообщили о "перехвате" российского военного корабля

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12:20 08.06.2018

Военно-транспортный самолёт Ан-26 Военно-морских сил Украины "перехватил" малый ракетный корабль Военно-морского флота России в Чёрном море. Об этом сообщает украинское издание "Думская" со ссылкой свой источник.

По его данным, 2 июня украинские военные заметили, как некий корабль у острова Змеиный входит в Одесскую область. Для определения корабля был направлен Ан-26. Отмечается, что лётчики якобы определили, что это был российский малый ракетный корабль.

Как заявляет издание, после нескольких пролётов Ан-26 рядом с ним на небольшой высоте корабль ВМФ ушёл от границ Украины. Life.ru

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