Из Австрии выдворят 60 имамов
12:32 08.06.2018 Источник: Эхо Москвы
В Австрии будут закрыты 7 мечетей и выдворены из страны 60 имамов. Об этом объявил канцлер Себастьян Курц. Этим завершилось расследование о пропаганде радикальных взглядов. Эхо Москвы
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