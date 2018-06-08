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Новости

Из Австрии выдворят 60 имамов

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12:32 08.06.2018 Источник: Эхо Москвы

В Австрии будут закрыты 7 мечетей и выдворены из страны 60 имамов. Об этом объявил канцлер Себастьян Курц. Этим завершилось расследование о пропаганде радикальных взглядов. Эхо Москвы

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