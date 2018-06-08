Парубий пожаловался, что на Украине плохо рассматриваются дела против коррупционеров
13:32 08.06.2018 Источник: УНIАН
Из 138 представлений против коррупционеров, начатых Национальным антикоррупционным бюро и переданным Специализированной антикоррупционной прокуратурой в суд, 50 представлений вообще не рассматриваются. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. По его словам, некоторые дела по полтора года лежат в судах и даже не доходит до их рассмотрения.
"Мы увидели ключевую проблему, что можно выявить коррупционера, можно поймать его на взятке, можно привести доказательства, передать в САП, а потом в суде оно замирает. И мы поняли - нужно специализированное учреждение, где будут реально независимые судьи", - так Парубий объяснил необходимость создания Антикоррупционного суда. УНИАН
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