Путин получил орден Дружбы КНР
14:00 08.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель КНР Си Цзиньпин вручил президенту России Владимиру Путину орден Дружбы КНР. Российский президент стал первым иностранным лидером, удостоенным этой высокой китайской госнаграды.
"Вручение президенту Путину этого ордена является вручением впервые после создания в Китае системы награждения за государственные заслуги. Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне", - сказал председатель Си Цзиньпин.
"Начиная с 2000 года президент Путин 19 раз приезжал в Китай с визитом или с участием в международных мероприятиях. Среди глав государств мировых держав он больше всех посещал Китай, он самый знакомый и уважаемый в Китае", - подчеркнул Си Цзиньпин. "Президент Путин для меня самый хороший и близкий друг", - добавил он.
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