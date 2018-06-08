Путин получил орден Дружбы КНР

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНРвручил президенту Россииорден Дружбы КНР. Российский президент стал первым иностранным лидером, удостоенным этой высокой китайской госнаграды."Вручение президенту Путину этого ордена является вручением впервые после создания в Китае системы награждения за государственные заслуги. Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне", - сказал председатель Си Цзиньпин."Начиная с 2000 года президент Путин 19 раз приезжал в Китай с визитом или с участием в международных мероприятиях. Среди глав государств мировых держав он больше всех посещал Китай, он самый знакомый и уважаемый в Китае", - подчеркнул Си Цзиньпин. "Президент Путин для меня самый хороший и близкий друг", - добавил он.