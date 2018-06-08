Все решения о выплатах $ 50 млрд экс-акционерам ЮКОСа отменены - центр правовой защиты
14:12 08.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все решения арбитражных судов за рубежом по искам "первой волны" - после решения суда в Гааге, присудившего России выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, отменены. Об этом сообщил ТАСС руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ, организовывавший защиту в зарубежных судах по искам жкс- акционеров ЮКОСа) Андрей Кондаков.
По его словам, одним из последних решений стало решение суда в Швеции. "7 июня 2018 года шведский апелляционный суд Округа Свеа поставил, наконец, точку в длящихся с марта 2007 года разбирательствах в Стокгольме между группой испанских владельцев американских депозитарных расписок (АДР) ЮКОСа и Российской Федерацией, отменив соответствующее решение стокгольмского арбитража и обязав взыскать с испанских миноритариев в пользу Российской Федерации судебные издержки на сумму порядка 3,3 млн долларов, - сообщил Кондаков.
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