Все решения о выплатах $ 50 млрд экс-акционерам ЮКОСа отменены - центр правовой защиты

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все решения арбитражных судов за рубежом по искам "первой волны" - после решения суда в Гааге, присудившего России выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, отменены. Об этом сообщил ТАСС руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ, организовывавший защиту в зарубежных судах по искам жкс- акционеров ЮКОСа)По его словам, одним из последних решений стало решение суда в Швеции. "7 июня 2018 года шведский апелляционный суд Округа Свеа поставил, наконец, точку в длящихся с марта 2007 года разбирательствах в Стокгольме между группой испанских владельцев американских депозитарных расписок (АДР) ЮКОСа и Российской Федерацией, отменив соответствующее решение стокгольмского арбитража и обязав взыскать с испанских миноритариев в пользу Российской Федерации судебные издержки на сумму порядка 3,3 млн долларов, - сообщил Кондаков.