0
0
320
Новости

Все решения о выплатах $ 50 млрд экс-акционерам ЮКОСа отменены - центр правовой защиты

Добавить в избранное

14:12 08.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все решения арбитражных судов за рубежом по искам "первой волны" - после решения суда в Гааге, присудившего России выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, отменены. Об этом сообщил ТАСС руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ, организовывавший защиту в зарубежных судах по искам жкс- акционеров ЮКОСа) Андрей Кондаков.

По его словам, одним из последних решений стало решение суда в Швеции. "7 июня 2018 года шведский апелляционный суд Округа Свеа поставил, наконец, точку в длящихся с марта 2007 года разбирательствах в Стокгольме между группой испанских владельцев американских депозитарных расписок (АДР) ЮКОСа и Российской Федерацией, отменив соответствующее решение стокгольмского арбитража и обязав взыскать с испанских миноритариев в пользу Российской Федерации судебные издержки на сумму порядка 3,3 млн долларов, - сообщил Кондаков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:32 08.06.2018
Саранча угрожает шести районам Калмыкии
0
223
14:00 08.06.2018
Путин получил орден Дружбы КНР
0
277
13:32 08.06.2018
Парубий пожаловался, что на Украине плохо рассматриваются дела против коррупционеров
0
345
13:20 08.06.2018
Лисы "осваивают" Москву
0
415
13:05 08.06.2018
Роман о роли ЦРУ в распространении "Доктора Живаго" выйдет в 12 странах
0
423
13:00 08.06.2018
Французские депутаты запретили смартфоны в младшей и средней школе
0
422
12:32 08.06.2018
Из Австрии выдворят 60 имамов
0
531
12:20 08.06.2018
На Украине сообщили о "перехвате" российского военного корабля
0
563
12:05 08.06.2018
В России уничтожается информация о репрессированных в СССР - СМИ
0
847
12:00 08.06.2018
В Астрахани молодых хирургов обучат операциям на бьющемся сердце
0
487

Возврат к списку