Саранча угрожает шести районам Калмыкии

14:32 Источник: НГ-Online

В Калмыкии введен режим повышенной готовности в связи с угрозой чрезвычайной ситуации из-за нашествия саранчи. Решением правительства республики пока зоной угрозы ЧС определены границы Приютненского района, однако, если фитосанитарная ситуация будет ухудшаться, то в эту зону могут попасть и другие сельские муниципалитеты.«Главе Приютненского района поручено создать запас инсектицидов в необходимом объеме и обеспечить выполнение мероприятий по борьбе с саранчовыми вредителями, - рассказали «НГ» в республиканском кабинете министров. - Также руководителям сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, расположенных в зоне угрозы ЧС, рекомендовано своевременно принимать меры по уничтожению саранчи на своих территориях».По словам заместителя руководителя Россельхозцентра по Республике Калмыкия, в этом году в регионе увеличилась площадь заселения саранчи. Под угрозой нападений вредителей находятся шесть из 13 районов республики. В настоящее время в Калмыкии ядохимикатами обработано уже 55 тыс. гектаров земли.

Андрей Серенко, Элиста