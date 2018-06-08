Мужчина открыл стрельбу у гимназии в Челябинске, так как дети играли у его гаража

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина устроил стрельбу по детям у гимназии №63 в Челябинске из-за недовольства игрой подростков возле его гаража. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону."По предварительным данным, школьники бегали по крыше гаража, принадлежащего подозреваемому, из-за чего он начал стрельбу. Медики констатировали у школьников касательные раны, не повлекшие госпитализации. Детям оказана необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения по статье УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением оружия".По данным пресс-службы правительства региона, в пятницу в дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе гимназии №63 в Челябинске обстреляны, по предварительной информации, с балкона из пневматического оружия гуляющие дети, шестиклассники. Пострадал один мальчик, ему оказана медпомощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает."Немедленно прибывшими на место сотрудниками полиции по подозрению в содеянном задержан 41-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. У него изъято пневматическое оружие", - сообщили в пресс-службе.