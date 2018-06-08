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Инсценировка убийства Бабченко может подорвать доверие к свободным СМИ - генсек НАТО

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16:00 08.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко спецслужбами Украины может подорвать доверие к свободным СМИ и способствовать усилению пропаганды. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы все с облегчением узнали, что Бабченко жив. Но мы считаем, что этот инцидент может способствовать усилению пропаганды и подорвать доверие к свободным и независимым СМИ, которые необходимы для демократического общества", - подчеркнул он.

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