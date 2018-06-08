Долг Белоруссии РФ по госкредитам составляет около $7,5 млрд
16:12 08.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Белоруссия должна России по госкредитам около семи с половиной миллиардов долларов. Об этом сообщил посол России Александр Суриков. Он добавил, что это примерно 40 процентов от общего объема внешнего долга Белоруссии. Дипломат подчеркнул, что Минск соблюдает договоренности по выплатам. Эхо Москвы
Новости
- 16:00 08.06.2018
- Инсценировка убийства Бабченко может подорвать доверие к свободным СМИ - генсек НАТО
- 15:32 08.06.2018
- Трамп заявил, что Россию должны снова принять в G8 - Bloomberg
- 15:12 08.06.2018
- Зюганов предложил изменить Конституцию и ограничить власть президента
- 15:00 08.06.2018
- Мужчина открыл стрельбу у гимназии в Челябинске, так как дети играли у его гаража
- 14:32 08.06.2018
- Саранча угрожает шести районам Калмыкии
- 14:12 08.06.2018
- Все решения о выплатах $ 50 млрд экс-акционерам ЮКОСа отменены - центр правовой защиты
- 14:00 08.06.2018
- Путин получил орден Дружбы КНР
- 13:32 08.06.2018
- Парубий пожаловался, что на Украине плохо рассматриваются дела против коррупционеров
- 13:20 08.06.2018
- Лисы "осваивают" Москву
- 13:05 08.06.2018
- Роман о роли ЦРУ в распространении "Доктора Живаго" выйдет в 12 странах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать