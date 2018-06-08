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Новости

Долг Белоруссии РФ по госкредитам составляет около $7,5 млрд

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16:12 08.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Белоруссия должна России по госкредитам около семи с половиной миллиардов долларов. Об этом сообщил посол России Александр Суриков. Он добавил, что это примерно 40 процентов от общего объема внешнего долга Белоруссии. Дипломат подчеркнул, что Минск соблюдает договоренности по выплатам. Эхо Москвы

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