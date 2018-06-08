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Мужчину, необыкновенно похожего на Ким Чен Ына, задержали в Сингапуре

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16:32 08.06.2018 Источник: Эхо Москвы

В Сингапуре задержали мужчину, который как две капли воды похож на Ким Чен Ына. Сотрудники миграционной службы остановили его в аэропорту. Подозрительного туриста по имени Говард обыскали и допросили. Позже он написал в Фэйсбуке, что много раз бывал в Сингапуре и что он удивлён произошедшим.
Напомним, В Сингапуре 12 июня должна состояться встреча Ким Чен Ына с Дональдом Трампом. Эхо Москвы

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