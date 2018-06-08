Туск: Саммит G7 не будет простым из-за США
18:16 08.06.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Совета ЕС Дональд Туск считает, что саммит "Большой семерки", начинающийся в пятницу в Канаде, не будет простым из-за расхождения с позицией США по ряду тем, в том числе торговле и климатическим изменениям. Об этом он заявил на пресс-конференции перед началом форума.
"Наши дискуссии здесь, в Шарлевуа будут совсем не простыми. Очевидно, что президент США и остальная группа продолжают придерживаться различных точек зрения по теме торговли, климатическим изменениям и иранской ядерной программе", - сказал он. "Но больше всего у меня вызывает обеспокоенность то, что основанный на правилах международный порядок оспаривается не тем, кого обычно подозревают в этом, а его основным создателем и гарантом - Соединенными Штатами", - добавил Туск.
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