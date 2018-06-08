Порошенко заявил, что минского формата переговоров по Донбассу нет

18:23 Регион: СНГ Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, по его мнению, никакого минского формата (ОБСЕ, РФ, Украина, республики Донбасса) переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе "не существует". Выступая перед студентами Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, он подчеркнул, что существует только нормандский формат (Россия, Украина, Германия, Франция).

"Минского формата переговоров нет. И [полномочный представитель Киева на переговорах Контактной группы Леонид] Кучма никакого участия в минском формате переговоров не принимает. Существует один формат - нормандский", - сказал он.