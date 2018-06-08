Порошенко заявил, что минского формата переговоров по Донбассу нет
18:23 08.06.2018 Регион: СНГ Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, по его мнению, никакого минского формата (ОБСЕ, РФ, Украина, республики Донбасса) переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе "не существует". Выступая перед студентами Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, он подчеркнул, что существует только нормандский формат (Россия, Украина, Германия, Франция).
"Минского формата переговоров нет. И [полномочный представитель Киева на переговорах Контактной группы Леонид] Кучма никакого участия в минском формате переговоров не принимает. Существует один формат - нормандский", - сказал он.
Новости
- 19:01 08.06.2018
- Минэнерго направило нефтяникам нормативы об объемах продаж топлива на бирже
- 18:35 08.06.2018
- СМИ: Россию обвинили в гибели сирийских женщин и детей
- 18:16 08.06.2018
- Туск: Саммит G7 не будет простым из-за США
- 17:40 08.06.2018
- Италия рассмотрит возможности наложения вето на продление антироссийских санкций
- 17:12 08.06.2018
- ВС РФ смягчил приговор участникам хищений на космодроме Восточный
- 17:00 08.06.2018
- Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд оставляет свой пост
- 16:32 08.06.2018
- Мужчину, необыкновенно похожего на Ким Чен Ына, задержали в Сингапуре
- 16:12 08.06.2018
- Долг Белоруссии РФ по госкредитам составляет около $7,5 млрд
- 16:00 08.06.2018
- Инсценировка убийства Бабченко может подорвать доверие к свободным СМИ - генсек НАТО
- 15:32 08.06.2018
- Трамп заявил, что Россию должны снова принять в G8 - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать