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Порошенко заявил, что минского формата переговоров по Донбассу нет

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18:23 08.06.2018 Регион: СНГ Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, по его мнению, никакого минского формата (ОБСЕ, РФ, Украина, республики Донбасса) переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе "не существует". Выступая перед студентами Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, он подчеркнул, что существует только нормандский формат (Россия, Украина, Германия, Франция).

"Минского формата переговоров нет. И [полномочный представитель Киева на переговорах Контактной группы Леонид] Кучма никакого участия в минском формате переговоров не принимает. Существует один формат - нормандский", - сказал он. 

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