СМИ: Россию обвинили в гибели сирийских женщин и детей

18:35 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ

Оппозиционная сирийская правозащитная группа вновь обвинила летную группировку России в гибели мирных сирийцев, передает «Росбалт».

Сирийский центр мониторинга прав человека заявил, что сегодня вечером самолеты ВКС России нанесли удар по провинции Идлиб. Al Jazeera передает, что «военные самолеты, которые, вероятно, являются российскими, атаковали деревню Зардана, в результате чего погибли 44 человека». Утверждается, что среди погибших 11 женщин и 6 детей.



