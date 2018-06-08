Роскомнадзор снял блокировку с семи миллионов IP-адресов

20:33 Источник: РОСБАЛТ

Роскомнадзор убрал из реестров запрещенных сайтов около 7,1 млн IP-адресов компании Amazon, передает «Росбалт» со ссылкой на телеканал «Дождь».

Сообщается, что по состоянию на 18:45 мск были заблокированы 10,9 млн IP-адресов, а в 19:08 мск только 3,7 млн.



