Роскомнадзор снял блокировку с семи миллионов IP-адресов
20:33 08.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
Роскомнадзор убрал из реестров запрещенных сайтов около 7,1 млн IP-адресов компании Amazon, передает «Росбалт» со ссылкой на телеканал «Дождь».
Сообщается, что по состоянию на 18:45 мск были заблокированы 10,9 млн IP-адресов, а в 19:08 мск только 3,7 млн.
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