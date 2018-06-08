Путин: Россия сделала все, чтобы гости ЧМ-2018 чувствовали себя как дома
22:17 08.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия сделала все, чтобы гости чемпионата мира по футболу 2018 года чувствовали себя здесь как дома и у них остались незабываемые впечатления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к открытию ЧМ-2018.
Российский лидер приветствовал поклонников футбола, участников футбольных сборных и всех, кто уже приехал или собирается посетить чемпионата мира в РФ. "Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией", - отметил Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.
"Мы сделали все, чтобы наши гости - спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики - чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира FIFA! Welcome to Russia!" - заявил президент РФ.
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