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Меркель рассказала о присоединении России к G7

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22:43 08.06.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские участники саммита G7 считают, что условий для присоединения России к "семерке" нет, пока нет прогресса в усилиях по разрешению украинского кризиса. Об этом заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель на полях открывшейся в пятницу встречи в канадском городке Ла Мальбе. Ее слова приводит агентство ДПА.

Германия, Франция, Италия и представители ЕС, по словам Меркель, едины во мнении, что возвращение России в G7 "возможно только при существенном прогрессе в решении проблем с Украиной". 

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