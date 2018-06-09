Меркель рассказала о присоединении России к G7

22:43 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские участники саммита G7 считают, что условий для присоединения России к "семерке" нет, пока нет прогресса в усилиях по разрешению украинского кризиса. Об этом заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель на полях открывшейся в пятницу встречи в канадском городке Ла Мальбе. Ее слова приводит агентство ДПА.

Германия, Франция, Италия и представители ЕС, по словам Меркель, едины во мнении, что возвращение России в G7 "возможно только при существенном прогрессе в решении проблем с Украиной".