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"Группу быстрого реагирования" на действия России намерены создать в G7

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09:20 09.06.2018 Источник: Lenta.ru

Участники саммита «Большой семерки» договорились создать группу быстрого реагирования на действия России. Как пишет британская The Guardian, структура будет охватывать широкий спектр — от кибератак до отравлений.

Инициатором создания группы выступила премьер Великобритании Тереза Мэй, выразившая несогласие с предложением президента США Дональда Трампа вернуться к формату G8, предусматривающему участие России в саммите. По утверждению Мэй, ее позиция касательно Москвы заключается в том, чтобы «иметь с Россией дело, но остерегаться».

Одна из целей инициативы описана как «улучшение понимания политики стран-партнеров и пороговых значений для принятия ответных мер на угрозы». Для этого предлагается расширить объемы обмена информацией о потенциальных угрозах и методах борьбы с ними.

«Мы становимся организованными, и ... мы предпримем скоординированные действия против тех, кто стремится нарушить правила, устанавливающие международную систему», — сказала она. — «Мы должны понимать, почему G8 превратилась в G7 — потому что Россия незаконно аннексировала Крым. Мы видели со стороны России жестокую деятельность в разных сферах, в том числе в Солсбери. Поэтому мы должны сказать, что, чтобы вернуться к таким заявлениям [о возвращении России в G8], Москва должна изменить свой подход».

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии). Lenta.Ru

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