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Новости

В села с населением от 100 человек проведут Wi-Fi

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10:05 09.06.2018 Источник: РБК

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в закон «О связи», предусматривающие установку в населенных пунктах с населением не менее 100 человек средств коллективного доступа к интернету без использования пользовательского оборудования абонента, то есть точек доступа Wi-Fi. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Сейчас в ряде регионов реализуется пилотный проект по установке точек доступа к интернету в населенных пунктах с населением от 250 до 500 человек. РБК

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