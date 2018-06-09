В села с населением от 100 человек проведут Wi-Fi
10:05 09.06.2018 Источник: РБК
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в закон «О связи», предусматривающие установку в населенных пунктах с населением не менее 100 человек средств коллективного доступа к интернету без использования пользовательского оборудования абонента, то есть точек доступа Wi-Fi. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
Сейчас в ряде регионов реализуется пилотный проект по установке точек доступа к интернету в населенных пунктах с населением от 250 до 500 человек. РБК
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