Десять российских туристов унесло в море в Черногории
10:20 09.06.2018 Источник: Lenta.ru
Десять туристов из России унесло ветром в открытое море в Черногории. Об этом сообщает черногорская общественная телерадиокомпания RTCG.
По словам директора Черногорской морской службы безопасности Сафета Кочана, инцидент произошел утром 8 июня рядом с городом Бар, где россияне катались на досках для серфинга в море. Их начало уносить ветром далеко от берега, и местные жители вызвали спасательную бригаду. После чего за молодыми людьми был срочно направлен катер с помощью.
Все россияне были доставлены на берег, никто из них не пострадал.
В марте 2017 года турист из России Дмитрий Сомов, пропавший во время ныряния с маской недалеко от острова Пхукет в Таиланде, был найден живым в открытом море спустя сутки. Сомов отправился с тремя друзьями заниматься сноркелингом в район острова Рача Ной утром в четверг. Всех четверых во время ныряния подхватило мощное подводное течение, в результате они выпустили друг друга из виду. Троим удалось выплыть и привлечь внимание рыбаков, которые подобрали их и доставили на берег. Lenta.Ru
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