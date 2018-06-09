0
0
82
Новости

В США заявили о создании самого мощного в мире суперкомпьютера

Добавить в избранное

12:12 09.06.2018 Источник: Газета.Ru

Инженеры национальной лаборатории при министерстве энергетики Соединенных Штатов заявили о создании самого мощного в мире суперкомпьютера под названием Summit. Об этом пишет издание MIT Technology Review.

По информации издания, производительность Summit составляет до 200 петафлопс, что равняется 200 млн млрд операций с плавающей запятой в секунду.

«Для сравнения: все на Земле должны проводить операцию каждую секунду в течение 305 дней чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать в одно мгновение», — отмечается в статье.

Производительность Summit более чем в два раза превышает мощность китайского суперкомпьютера Sunway TaihuLight (93 петафлопс), который ранее считался самым производительным компьютером в мире.

Сообщается, что ученые намерены использовать Summit для поиска возможных связей между генами и раковыми заболеваниями, а также закономерности в возникновении зависимостей от наркотических веществ. Также суперкомпьютер может быть применен для климатического моделирования, что может позитивно сказаться на точности прогнозов погоды.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия вложит €1 млрд в создание суперкомпьютеров. Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:00 09.06.2018
Вена обсуждается как место встречи Путина и Трампа, конкретных договоренностей нет - Песков
0
140
11:32 09.06.2018
Китайские хакеры украли данные о разработках оружия для подлодок США - WP
0
278
11:20 09.06.2018
Алексея Улюкаева отправили в "образцово-показательную" колонию в Тверской области
0
418
11:05 09.06.2018
МЭР предлагает разрешить крупным компаниям не раскрывать данные о сделках
0
346
11:00 09.06.2018
Московские власти накануне чемпионата мира напомнили об ответственности за ложные сообщения об угрозе теракта
0
352
10:32 09.06.2018
Два экс-губернатора перейдут в Совет Федерации
0
569
10:20 09.06.2018
Десять российских туристов унесло в море в Черногории
0
828
10:05 09.06.2018
В села с населением от 100 человек проведут Wi-Fi
0
533
10:00 09.06.2018
Юстиция ФРГ подбирается к Асаду
0
770
09:32 09.06.2018
МВД: Карточки с информацией о жертвах репрессий будут храниться вечно
0
632

Возврат к списку