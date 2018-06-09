Росавиация может разрешить воссоздание "Саратовских авиалиний" при выполнении ряда условий
12:32 09.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявка "Саратовских авиалиний" на получение нового сертификата эксплуатанта может быть удовлетворена, если компания выполнит несколько условий: заменит воздушный парк и изменит подходы в управлении компанией. Об этом журналистам сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.
"Сертификт эксплуатанта "Саратовских авиалиний" был аннулирован 31 мая, а уже 30 мая "Саратовские авиалинии" подали новую заявку на получение нового сертификата эксплуатанта. В этой заявке присутствуют все те же самые самолеты, которые находились в распоряжении авиакомпании, тот же самый руководящий персонал. Хотя мы договаривались с собственником авиакомпании, что заявку будет предусматривать эксплуатацию новых типов воздушных судов, более комфортабельных и безопасных, - рассказал Нерадько. - Выходить с тем же багажом, на котором мы видели, какие осуществляются недостатки в области обеспечения безопасности полетов, на мой взгляд, несерьезно. Но тем не менее собственник авиакомпании заявлял, что изменит подходы в руководстве авиакомпании. Если это произойдет, заявка имеет шанс быть рассмотренной и получить положительное заключение".
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