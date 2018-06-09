РФ готова к улучшению отношений с США, мяч на стороне Вашингтона - Путин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФрассчитывает, что президент СШАвыполнит ту часть своей предвыборной программы, которая касается улучшения российско-американских отношений. Об этом российский лидер заявил в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1".Путин отметил, что Трамп в своей политике исполняет обещания, данные им в ходе избирательной кампании. "Одно из обещаний - улучшить российско-американские отношения. Надеюсь, что и это тоже состоится, во всяком случае мы к этому готовы, мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке", - подчеркнул президент РФ."Мы готовы к развитию и углублению отношений, к нормализации отношений с Соединенными Штатами, инструменты могут быть разные - в том числе и личные встречи (лидеров)", - добавил глава российского государства.Отвечая на вопрос Брилева, не опасается ли он, что даже в случае дружелюбных личных контактов с американским лидером Соединенные Штаты, тем не менее, могут выставить России неприемлемые условия, Путин подчеркнул, что это "не проходит (не застает врасплох - прим. ТАСС) ни с кем (из мировых лидеров)". "Взаимоотношения между лидерами государств должны быть приемлемыми, цивилизованными, но это совсем не исключает принятия решений, которые тот или другой лидер считают важными и целесообразными для своей собственной страны", - отметил глава российского государства. "Можно по-разному относиться к тем решениям, которые принимаются в Соединенных Штатах, в том числе и президентом США: можно критиковать и, действительно, там многое что заслуживает критики. Но есть одно обстоятельство, о котором я уже говорил: Трамп исполняет свои обещания, данные им в ходе избирательной кампании", - заметил Путин.