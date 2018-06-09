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Экс-губернатор Дудка вышел из тюрьмы по УДО

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14:12 09.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приговоренный пять лет назад девяти с половиной годам тюрьмы за получение многомиллионной взятки бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудка в субботу вышел из колонии на основании условно-досрочного освобождения (УДО), сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УФСИН по Тульской области Маргарита Римар.

В июне 2013 года решением Советского районного суда Тулы Дудка за получение взятки в размере 40 млн рублей был приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также к штрафу 900 тыс. рублей.

"Экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка сегодня вышел из колонии по УДО", - сказала Римар. Она уточнила, что такое решение принял Донской городской суд в Тульской области, где Дудка отбывал срок.

Как добавила пресс-секретарь управления Судебного департамента в Тульской области Ольга Дячук, Донской городской суд 29 мая удовлетворил ходатайство адвоката об условно-досрочном освобождении Дудки от отбывания наказания.

"Суд пришел к выводу, что осужденный отбыл более двух третей срока, выплатил штраф, его поведение было примерным, он не допускал нарушений порядка отбывания наказания, имеет 25 поощрений за добросовестный труд, примерное поведение, участие в воспитательных мероприятиях, оформление наглядной агитации. Так как постановление от 29 мая не было обжаловано, оно вступило в законную силу 9 июня", - сказала Дячук.

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