Абрамович не стал продавать "Челси" самому богатому человеку Британии
16:00 09.06.2018 Источник: RNS
Российский предприниматель Роман Абрамович отказался продавать футбольный клуб «Челси» самому богатому человеку Великобритании Джиму Рэтклиффу, сообщает Daily Mail.
Ранее журнал Forbes оценивал возможную стоимость «Челси» в 1,44 млрд фунтов стерлингов (около $2 млрд). RNS
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