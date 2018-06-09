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Абрамович не стал продавать "Челси" самому богатому человеку Британии

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16:00 09.06.2018 Источник: RNS

Российский предприниматель Роман Абрамович отказался продавать футбольный клуб «Челси» самому богатому человеку Великобритании Джиму Рэтклиффу, сообщает Daily Mail.

Ранее журнал Forbes оценивал возможную стоимость «Челси» в 1,44 млрд фунтов стерлингов (около $2 млрд). RNS

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