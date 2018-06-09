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Путин заявил Порошенко о необходимости немедленно освободить арестованных на Украине российских журналистов

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16:32 09.06.2018 Источник: RNS

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Украины Петром Порошенко заявил о необходимости немедленно освободить российских журналистов, арестованных на Украине.

«Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине», – сообщила пресс-служба Кремля. RNS

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