Россия и Белоруссия договорились о снятии ограничений по поставкам молока

18:34 Регион: СНГ Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Белоруссия подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

"Ключевым итогом встречи [России и Белоруссии] стала разработка и подписание дорожной карты двустороннего сотрудничества департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год", - сказала она.