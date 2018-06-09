Россия и Белоруссия договорились о снятии ограничений по поставкам молока
18:34 09.06.2018 Регион: СНГ Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Белоруссия подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.
"Ключевым итогом встречи [России и Белоруссии] стала разработка и подписание дорожной карты двустороннего сотрудничества департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год", - сказала она.
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