В Мексике кандидата в депутаты застрелили сразу после дебатов

20:49 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ

В мексиканском городе Пьедрас-Неграс в ночь на субботу застрелили кандидата в депутаты конгресса страны от штата Коауила Фернандо Пурона, передает «Росбалт».

Трагедия произошла сразу после окончания дебатов у здания автономного университета. Убийца выстрелил Пурону в затылок в тот момент, когда некая женщина попросила кандидата о совместном фото.

Пурон выдвигался от правящей Институционно-революционной партии.

Во время предвыборной кампании по всей Мексике были убиты уже 112 политиков и кандидатов.



