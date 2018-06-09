"Баба Яга" атакует сайты на движке WordPress
21:15 09.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
В сети появился новый опасный вирус BabaYaga, атакующий сайты на движке WordPress, передает «Росбалт». Эксперты компании Defiant представили отчет, согласно которому вирус получает почти полный контроль над атакованным сайтом и может обновляться.
Новый вирус долгое время оставался незамеченным. Он загружается на сайт и подменяет ссылки на собственные, которые ведут пользователей на рекламные страницы.
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