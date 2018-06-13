Звезды мировой классики дадут "культурный старт" ЧМ-2018 на Красной площади

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, звезды мировой оперной сцены Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова, а также специальные гости - испанский певец Пласидо Доминго и его перуанский коллега Хуан Диего Флорес - выступят на Красной площади накануне открытия чемпионата мира по футболу со специальной программой, посвященной главному спортивному событию года. Об этом сообщил инициатор и художественный руководитель концерта, а также его ведущий и участник пианист Денис Мацуев.

Соведущей Мацуева станет российская топ-модель, основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова. В постановке концерта задействован художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон- опера", режиссер Дмитрий Бертман.

"Этот концерт станет культурным открытием чемпионата мира. Как большой поклонник футбола и посол чемпионата мира, я обдумывал такой проект давно, - рассказал в беседе с ТАСС Мацуев. - Я пригласил моих друзей, выдающихся музыкантов, и, к счастью, все получилось".

Классические традиции на чемпионате мира

Пианист поведал, что вдохновлялся выступлением трех великих теноров на чемпионате мира 1990 года. "Тогда Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и дирижер Зубин Мета гениально исполнили великую музыку для миллионов любителей классики. Это стало точкой отсчета, началом таких больших концертов под открытым небом. Кстати, участие Доминго в концерте на Красной площади станет неким мостом между двумя событиями", - отметил он.

В беседе с ТАСС Пласидо Доминго вспомнил, что выступление в Риме в 1990 году изменило классический мир. "Мир оперы приобрел новых поклонников с тех пор, как мы выступили в термах Каракаллы в Риме. Они не слышали нас раньше, но вот нас показали по телевидению. И множество людей писали мне со всего мира после того, как услышали трех теноров", - отметил он.

"Это здорово, когда классическую музыку могут услышать не только в концертном зале, но и в таком формате. Понятно, что это нетрадиционная акустика, но я уверен, что огромное количество людей, которые будут сидеть на Красной площади и у экранов телевизоров (концерт будет транслировать Первый канал), получат уникальное наслаждение", - подчеркнул Мацуев.

Программа вечера

В программе прозвучит русская музыка, а также известные произведения из западноевропейского классического репертуара, среди которых - арии из опер Доницетти, Бизе, Верди, Пуччини.

"Я исполню два дуэта из "Дона Карлоса" с Ильдаром Абдразаковым, а затем меня попросили спеть что-то очень популярное испанское - и я спою "Гранаду", - рассказал Доминго.

Мацуев отказался раскрывать все секреты. "Я исполню концерт Чайковского, а что еще - пусть останется интригой. Не хочется раскрывать все карты, но мы готовим программу специально к чемпионату", - сказал худрук концерта.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Первый матч ЧМ-2018 между командами России и Саудовской Аравии начнется 14 июня в 18:00 мск.