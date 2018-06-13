Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями против России — депутат Винник

07:23 Источник: Эхо Москвы

Украина подала в Международный суд ООН расширенный меморандум с обвинениями против России. Эти документы содержат доказательства нарушений Москвой норм международного права. Об этом сказал в интервью «Эхо Москвы» депутат Верховной Рады Украины Иван Винник.

«Речь идет о доказательной базе к тем фактам осуществления вооруженной агрессии против Украины, которые зафиксированы, начиная с 20 февраля 2014 года, сначала в Крыму, а в дальнейшем в Донецкой и Луганской областях в рамках суверенной государственной территории Украины», — сказал он. При Генеральной Ассамблее ООН по этому процессу, считает И.Винник, должен быть создан международный трибунал, который примет решение в пользу Украины.

«Процесс запущен и будет завершен. Экспертами будут выясняться и подтверждаться суммы материальных репараций, которые Российская Федерация будет обязана выплачивать Украине. Надеюсь, будет создан международный трибунал при Генеральной ассамблее ООН, и будет принято решение в пользу Украины», — заключил И.Винник.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что передача меморандума в международный суд ООН по делу Украины против России о нарушении конвенции о запрете финансирования терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации является важным этапом в привлечении РФ к ответственности.