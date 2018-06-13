0
0
195
Новости

Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями против России — депутат Винник

Добавить в избранное

07:23 13.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Украина подала в Международный суд ООН расширенный меморандум с обвинениями против России. Эти документы содержат доказательства нарушений Москвой норм международного права. Об этом сказал в интервью «Эхо Москвы» депутат Верховной Рады Украины Иван Винник.

«Речь идет о доказательной базе к тем фактам осуществления вооруженной агрессии против Украины, которые зафиксированы, начиная с 20 февраля 2014 года, сначала в Крыму, а в дальнейшем в Донецкой и Луганской областях в рамках суверенной государственной территории Украины», — сказал он. При Генеральной Ассамблее ООН по этому процессу, считает И.Винник, должен быть создан международный трибунал, который примет решение в пользу Украины.

«Процесс запущен и будет завершен. Экспертами будут выясняться и подтверждаться суммы материальных репараций, которые Российская Федерация будет обязана выплачивать Украине. Надеюсь, будет создан международный трибунал при Генеральной ассамблее ООН, и будет принято решение в пользу Украины», — заключил И.Винник.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что передача меморандума в международный суд ООН по делу Украины против России о нарушении конвенции о запрете финансирования терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации является важным этапом в привлечении РФ к ответственности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:00 09.06.2018
США перебросили на Украину пять самолетов для заправки стратегических бомбардировщиков
0
286
14:32 09.06.2018
Отряд кораблей ТОФ посетил Филиппины
0
255
11:32 09.06.2018
Китайские хакеры украли данные о разработках оружия для подлодок США - WP
0
272
09:00 09.06.2018
Минобороны изменит правила призыва на срочную службу
0
313
18:35 08.06.2018
СМИ: Россию обвинили в гибели сирийских женщин и детей
0
314
12:20 08.06.2018
На Украине сообщили о "перехвате" российского военного корабля
0
336
21:15 07.06.2018
НАТО утвердила план создания сил альянса второго эшелона
0
359
20:30 07.06.2018
НАТО хочет улучшить отношения с Россией и одновременно поддерживает санкции
0
347
17:40 07.06.2018
Турция отвергла требование США аннулировать соглашение о поставке ЗРК С-400 - СМИ
0
364
15:25 07.06.2018
Путин рассказал про представленные в Послании системы вооружений
0
366

Возврат к списку