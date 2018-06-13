Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями против России — депутат Винник
07:23 13.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Украина подала в Международный суд ООН расширенный меморандум с обвинениями против России. Эти документы содержат доказательства нарушений Москвой норм международного права. Об этом сказал в интервью «Эхо Москвы» депутат Верховной Рады Украины Иван Винник. «Речь идет о доказательной базе к тем фактам осуществления вооруженной агрессии против Украины, которые зафиксированы, начиная с 20 февраля 2014 года, сначала в Крыму, а в дальнейшем в Донецкой и Луганской областях в рамках суверенной государственной территории Украины», — сказал он. При Генеральной Ассамблее ООН по этому процессу, считает И.Винник, должен быть создан международный трибунал, который примет решение в пользу Украины. «Процесс запущен и будет завершен. Экспертами будут выясняться и подтверждаться суммы материальных репараций, которые Российская Федерация будет обязана выплачивать Украине. Надеюсь, будет создан международный трибунал при Генеральной ассамблее ООН, и будет принято решение в пользу Украины», — заключил И.Винник. Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что передача меморандума в международный суд ООН по делу Украины против России о нарушении конвенции о запрете финансирования терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации является важным этапом в привлечении РФ к ответственности.
Новости
- 15:00 09.06.2018
- США перебросили на Украину пять самолетов для заправки стратегических бомбардировщиков
- 14:32 09.06.2018
- Отряд кораблей ТОФ посетил Филиппины
- 11:32 09.06.2018
- Китайские хакеры украли данные о разработках оружия для подлодок США - WP
- 09:00 09.06.2018
- Минобороны изменит правила призыва на срочную службу
- 18:35 08.06.2018
- СМИ: Россию обвинили в гибели сирийских женщин и детей
- 12:20 08.06.2018
- На Украине сообщили о "перехвате" российского военного корабля
- 21:15 07.06.2018
- НАТО утвердила план создания сил альянса второго эшелона
- 20:30 07.06.2018
- НАТО хочет улучшить отношения с Россией и одновременно поддерживает санкции
- 17:40 07.06.2018
- Турция отвергла требование США аннулировать соглашение о поставке ЗРК С-400 - СМИ
- 15:25 07.06.2018
- Путин рассказал про представленные в Послании системы вооружений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать