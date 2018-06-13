СБУ готовит провокации во время ЧМ 2018 с участием украинских ультрас и неонацистов - МГБ ЛНР

07:36

В Министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики поступила оперативная информация о том, что Службой безопасности Украины осуществляется комплекс мероприятий, направленных на дестабилизацию внутриполитической ситуации на территории ЛНР и России в период проведения Чемпионата мира по футболу с использованием радикальных националистических группировок.

В населенные пункты вблизи разграничения и подконтрольной ВСУ территории (гг. Лисичанск, Счастье, Северодонецк) прибыли несколько групп ультрас из числа граждан Украины общей численностью до 50 человек. Их цель – проникновение на территорию России и ЛНР для проведения мероприятий по дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки.

МГБ ЛНР зафиксированы факты предложений украинских ультрас футбольным болельщикам из республики – за финансовое вознаграждение на срыв футбольных матчей Чемпионата мира по футболу (преимущественно в гг. Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону).

МГБ ЛНР также получена информация о том, что СБУ привлекла к осуществлению провокаций активистов из националистических группировок и террористических организаций Гражданский корпус «Азов», ВО «Тризуб», УНА-УНСО.