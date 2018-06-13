СМИ: Повышение пенсии работающим пенсионерам произойдет 1 августа 2018 года
08:00 13.06.2018
Сегодня каждый работающий на пенсии человек в России с волнением ждет 1 августа 2018 года. Летом этим пенсионерам должны повысить пенсионные выплаты путем их перерасчета. Как уже неоднократно было заявлено, индексации для этой категории не будет: в бюджет на наступивший год дополнительные средства на ее проведение точно не закладывали. Работающие пенсионеры лишены индексации третий год. Во всех регионах страны в целом живет 43 миллиона человек преклонных лет, и из всех них 14 миллион продолжают трудиться. Учитывая то, что с их заработных плат взимается налог, было бы справедливо увеличить размер их пособий. Сообщается, что в августе для них произведут перерасчет: учитывать будут накопленные баллы. В 2018 году трижды повысят пенсии: по одному разу для каждой категории получателей, передает 1rre.ru
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