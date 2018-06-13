МИД РФ ответил на очередное расширение США санкций перед национальным праздником в России
08:12 13.06.2018 Источник: NEWSru.com
Министерство иностранных дел России, комментируя очередное расширение антироссийских санкций США, обратило внимание, что Вашингтон уже второй раз пополняет черные списки в канун национальных праздников РФ. На Смоленской площади пообещали запомнить эту тенденцию. В целом санкционную политику США в ведомстве охарактеризовали как безуспешную и недальновидную. "В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями, вновь распространив их на ряд российских граждан и организаций. Результат, как и прежде, будет нулевой - заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Новости
- 09:20 13.06.2018
- Киев предложил британским парламентариям создать группу по противостоянию "российской агрессии"
- 09:05 13.06.2018
- Трамп и Ким Чен Ын намерены обменяться визитами
- 09:00 13.06.2018
- После крушения катамарана на Волге задержан владелец лодочной станции
- 08:48 13.06.2018
- Нападающий сборной России:"Болейте за нас, а потом судите"
- 08:33 13.06.2018
- Азербайджан и Турция запустили газопровод TANAP в обход России
- 08:24 13.06.2018
- В Риме Россию назвали "фундаментальным союзником против терроризма"
- 08:00 13.06.2018
- СМИ: Повышение пенсии работающим пенсионерам произойдет 1 августа 2018 года
- 07:48 13.06.2018
- Турция приготовилась использовать российские С-400
- 07:36 13.06.2018
- СБУ готовит провокации во время ЧМ 2018 с участием украинских ультрас и неонацистов - МГБ ЛНР
- 07:23 13.06.2018
- Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями против России — депутат Винник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать