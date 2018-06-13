0
0
360
Новости

В Риме Россию назвали "фундаментальным союзником против терроризма"

Добавить в избранное

08:24 13.06.2018

Европа должна работать вместе с президентом России Владимиром Путиным, чтобы защитить цивилизацию от нападений исламистских экстремистов. Об этом, как пишут «Известия», заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини, отметив, что Россия — главный союзник Запада в борьбе с терроризмом. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:20 13.06.2018
Киев предложил британским парламентариям создать группу по противостоянию "российской агрессии"
0
139
09:05 13.06.2018
Трамп и Ким Чен Ын намерены обменяться визитами
0
215
09:00 13.06.2018
После крушения катамарана на Волге задержан владелец лодочной станции
0
257
08:48 13.06.2018
Нападающий сборной России:"Болейте за нас, а потом судите"
0
275
08:33 13.06.2018
Азербайджан и Турция запустили газопровод TANAP в обход России
0
353
08:12 13.06.2018
МИД РФ ответил на очередное расширение США санкций перед национальным праздником в России
0
366
08:00 13.06.2018
СМИ: Повышение пенсии работающим пенсионерам произойдет 1 августа 2018 года
0
793
07:48 13.06.2018
Турция приготовилась использовать российские С-400
0
354
07:36 13.06.2018
СБУ готовит провокации во время ЧМ 2018 с участием украинских ультрас и неонацистов - МГБ ЛНР
0
463
07:23 13.06.2018
Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями против России — депутат Винник
0
419

Возврат к списку